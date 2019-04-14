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İzmir’de dengesini kaybeden bir kişi İZBAN raylarına düştü

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, İZBAN istasyonunda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek tren raylarına düşen Turan E.

14 Nisan 2019 Pazar 08:18
İzmir’de dengesini kaybeden bir kişi İZBAN raylarına düştü

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, İZBAN istasyonunda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek tren raylarına düşen Turan E. yaralandı. Turan E., raylara düştüğü sırada trenin geçmemesi büyük bir faciayı önledi.



Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarından İZBAN Gaziemir istasyonunda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Turan E. istasyonda yürüdüğü sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek raylara düştü. Turan E., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Düştüğü raylardan yaralı olarak kurtarılan Turan E.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 08:18
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