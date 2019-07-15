İzmir'de "Demokrasi Yürüyüşü"

İZMİR (AA) - İzmir'de, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında "Demokrasi Yürüyüşü" düzenlendi.

Basmane Meydanı'nda başlayan yürüyüşe protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da eşlik etti. Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, "Darbeye hayır, demokrasiye evet", "Öleceksek adam gibi ölelim", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankart açtı.

Yürüyüşe katılan Savaş Kaya, halkın 15 Temmuz'da devletine ve bayrağına sahip çıktığını söyledi.

Yürüyüş sırasında çok duygulandığını belirten Kaya, "Aslında bu kalabalık her şeyi anlatıyor. Çok heyecanlıyım. FETÖ'cüler gerekli cezayı buldu. Ne yaparlarsa yapsınlar, boşa çırpındıklarını kendileri de gördüler. Halkımızda gerekli cevabı verdi." diye konuştu.

Sultan Çambeli de yürüyüşe katılmak için arkadaşlarıyla Basmane Meydanı'na geldiğini ifade etti.

"Keşke Türkiye böyle kötü bir günü yaşamasaydı" diyen Çambeli, "O gece keşke 251 vatandaşımız şehit olmasaydı. Türk milleti o akşam gerçekten büyük bir direniş gösterdi. Burada olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Cem Keser ise 15 Temmuz'un, Çanakkale Savaşı'nın devamı olduğunu dile getirerek, "PKK ile FETÖ aynı, Amerika'ya hizmet ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Basmane'den Konak Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe sürücüler de kornayla destek verdi.

Yürüyüşe AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.













