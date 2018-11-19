İzmir'de dehşet! Sokak ortasında bıçaklandı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

Bıçaklayıp kaçtı

Olay, sabah saatlerinde Çamdibi semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu okula götürdükten sonra evine dönen S.Ş.(26) isimli bir kadın, boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşi A.Ş. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Talihsiz kadın aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, A.Ş. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzere olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Hayati tehlikeyi atlattı

Yaralı kadın Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralı kadının ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de A.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.