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İzmir'de dehşet! Sokak ortasında bıçaklandı

İzmir'de çocuğunu okula bırakan kadın, dönüş yolunda eski kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:20
İzmir'de dehşet! Sokak ortasında bıçaklandı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı.

Bıçaklayıp kaçtı

Olay, sabah saatlerinde Çamdibi semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu okula götürdükten sonra evine dönen S.Ş.(26) isimli bir kadın, boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşi A.Ş. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Talihsiz kadın aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, A.Ş. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzere olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Hayati tehlikeyi atlattı

Yaralı kadın Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralı kadının ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de A.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:20
  1. İzmir
  2. bıçaklı saldırı
  3. sağlık görevlileri
  4. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  5. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü

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