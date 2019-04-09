İzmir’de dehşet saçan damat Uşak’ta yakalandı

İzmir’in Çiğli ilçesinde sokak ortasında av tüfeğiyle eşini yaralayan ve eşinin annesi ile babasını öldüren zanlı Uşak’ta yakalandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Balatçık Mahallesi 8790/1 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. (32), ayrı yaşadığı eşi Gülden C. (26), kayınvalidesi Ayşe (53) ve kayınpederi Süleyman Demir’le (40) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C., av tüfeğiyle eşi ve ailesine ateş açtı. Olayın ardından M.C., tüfeği bırakarak olay yerinden otomobil ile kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe ve Süleyman Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan Gülden C. ise buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

İzmir Emniyet Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olay yerinden otomobille kaçan zanlı M.C’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda zanlı M.C. Uşak’ta yakalandı. Yakalanan zanlı İzmir’e getirildi.