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İzmir'de darbedilen imam ile müezzin birlikte sela okudu

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darbedilen müezzin Kuzgun ve imam Kara, darbe girişiminin ikinci yılında görev başındaydı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:20
İzmir'de darbedilen imam ile müezzin birlikte sela okudu

Selalar, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnişin simgesi oldu. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece sabaha kadar susmayan selalar direnişe güç verdi.

15 Temmuz'un yıldönümünde Türkiye'nin dört bir yanında camilerden yeniden sela sesleri yükseldi.

Ekrem Kara ile müezzin Mehmet Kuzgun İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi sela okudukları için darp edildi. 

Darbe girişiminin ikinci yılında bir araya gelerek birlikte sela okudular. Ekrem Kara'nın görev yaptığı camide buluşan iki din görevlisi, birbirlerine darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı.

Kara, üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Torbalı ilçesinde görev yaptığı camide uğradığı saldırıyı hala unutamadığını söyledi.

"Yaşanan olayları hatırladığımız zaman hoş olmayan şeyler aklımıza geliyor. 15 Temmuz tarihi asla unutulmamalı. Kardeşimizle böyle önemli bir günde bir araya geldiğim için mutlu oldum."

Ekrem Kara, 15 Temmuz'da selalar ve ezanların milli birlik ve beraberliği, zulme karşı koymayı sağladığını söyledi. 

"Millet olma bilincini tekrardan bize gösterdi. 15 Temmuz gecesi milletin birliğini ve bekasını tesis etmek için ezan ve sela okumuştuk. Bugünkü ezan ve selaları o gece birlik ve beraberliği için canını seve seve feda eden kardeşlerimiz ve gazilerimiz için okuyoruz."

Müezzin Mehmet Kuzgun da 15 Temmuz gecesi Narlıdere Kutlu Yalvaç Camii'nde sela okuduktan sonra kendisini 3 kişinin darp ettiğini anlattı. 

Gözlerini kapatınca aklına hala yaşadıklarının geldiğini söyleyen Kuzgun, mahkeme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Mehmet Kuzgun, sanıkların ceza almasını istediğini yineledi. 

"O geceki saldırı Mehmet Kuzgun'a değil Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yapıldı. Bu akşam hocamla beraber sela verdik. Tekrar 15 Temmuz'u hatırladım. Allah bize bir daha devletimize ve milletimize 15 Temmuz'daki gibi acı göstermesin." 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:20
  1. Türkiye
  2. İzmir
  3. Türkiye Cumhuriyeti
  4. Narlı
  5. Torbalı
  6. Yalvaç

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