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İzmir'de dar gelirli ailelere patates soğan yardımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu:- "Dar gelirli 35 bin aileye, kooperatifler aracılığıyla 10'ar kilogram patates ve soğan dağıtacağız"

28 Şubat 2019 Perşembe 09:54
İzmir'de dar gelirli ailelere patates soğan yardımı

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 35 bin aileye 700 ton patates ve soğan dağıtımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, üretici kooperatiflerinden alınan patates ve soğanın 10'ar kiloluk paketler halinde 35 bin dar gelirli aileye ulaştırılacağı ifade edildi.

Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden satın alınan 350 ton patates ve Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Soğan Üreticileri Birliğinden temin edilen 350 ton soğanın dağıtımı için 30 ilçede 90 araç ve 220 personelin görev yapacağı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların mutfak bütçelerine ve üreticiye destek olmayı amaçladıklarını belirterek, "Dar gelirli 35 bin aileye kooperatifler aracılığıyla 10'ar kilogram patates ve soğan dağıtacağız. Vatandaş tanzim satışa gitmeyecek. Ürünler evine gelecek. Üstelik para ödemeyecek. Aramızda o kadar fark olsun." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:54
  1. Aziz Kocaoğlu
  2. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  3. Patates
  4. Soğan

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