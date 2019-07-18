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İzmir’de damperi açık kalan kamyon viyadüğe çarptı: 1 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde kamyonun açık unutulan damperi viyadüğe çarptı, kazada sürücü yaralandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 23:29
İzmir’de damperi açık kalan kamyon viyadüğe çarptı: 1 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde kamyonun açık unutulan damperi viyadüğe çarptı, kazada sürücü yaralandı.


Kaza, saat 17.00 sıralarında Aliağa OrganizeSanayi yoluKunduz çayıMevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Aliağa Organize Sanayi istikametinden gelen ve damperi açık unutulan N.E.’nin (64) kullandığı 07 GPM 62 plakalı hafriyat kamyonu, İzmir-Çandarılı otoban yolunda bulunan viyadük 5 nolu köprüye çarptı. Kazanın şiddetiyle köprününtek kirişi kılırken, sürücü N.E. yaralandı. Yaralı sürücü Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle yol 2 saat kapalı kalırken, olay yerine 1 kepçe ve 1 kurtarıcı vinç aracı gönderildi. Köprüye çarptıktan sonra takılı kalan kamyonun damperi indirilerek yol trafiğe açıldı. Kaza sonrası köprüde ufak çapta hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 23:29
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