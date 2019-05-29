İzmir’de cinayetten aranan zanlı Kuşadası’nda yakalandı

İzmir’de işlenen bir cinayetten aranan ve ayrıca hakkında 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı, Kuşadası polisinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, hakkında" Kasten Öldürme, Ruhsatsız Silah bulundurma, Uyuşturucu Ticareti Yapma veya Yarar sağlama, Hakaret, Yaralama, Kamu Malına Zarar Verme, Hükümlünün kaçması suçları olmak üzere 9 ayrı suçtan toplamda 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile bulunan Ö. T.(30) yakalanmasına yönelik olarak teknik ve fiziki çalışma başlattı. Uzun süren takip sonucu zanlıyı Türkmen Mahallesi Ülgen Çıkmazı’nda tespit eden polis ekipleri, yaptıkları operasyonla Ö.T.’yi gözaltına aldı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüp, ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.