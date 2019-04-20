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İzmir'de cinayet

Buca ilçesinde bir genç kız evinde silahla vurularak öldürüldü

20 Nisan 2019 Cumartesi 18:41
İzmir'de cinayet

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir genç kız evinde silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi'nde oturan Dilan Tutucu'dan (18) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Sağlık ekipleriyle birlikte Tutucu'nun evine giden polis, genç kızın cesedini buldu.

Silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen Tutucu'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Tutucu'nun ayrıldığı erkek arkadaşı A.Y. tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Genç kızın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, ikindi vakti Çukur Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dilan Tutucu'nun babası Mehmet Ali Tutucu'nun da 15 yıl önce cinayete kurban gittiği öğrenildi.


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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 18:41
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