İzmir'de çılgın proje açılışı! CHP'liler hazır kıta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin dev projeleri önünde 'takoz' olma vazifesi üstlenen CHP'nin heykel sevdası bitmek bilmiyor.

CHP'nin mega projeleri: Heykeller

İzmir Buca’da Bekir Coşkun, Bolu’da bozayı, Bodrum’da sünger, Didim’de Şirinler derken görev aldıkları her belediyede CHP’li isimlerin heykel yaptırma yarışına girmesi pes dedirtti.

CHP’li belediyelerin vatandaşa hizmet olarak yaptığı heykel açılışlarına bir yenisi daha eklendi. Her seferinde heykeli dikilecek bir olay bulan CHP’li yöneticiler, bu kez de Sözcü'nün geçtiğimiz yıl ölen yazarı Bekir Coşkun'un heykelini açtı.

Vatandaşın derdiyle ilgilenmek yerine heykelciliği hizmet anlayışı olarak benimseyen son CHP'li başkan ise İzmir'in Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.

CHP'liler hazır kıta gitti

Karşıyaka Belediyesi tarafından yaptırılan heykelin açılışına; Bekir Coşkun'un eşi Andree Coşkun, çocukları Ebru ve Tolga Coşkun, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ayvalık Belediyesi eski Başkanı Rahmi Gencer, Sözcü yazarı Uğur Dündar, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Halil İbrahim Hüner katıldı.