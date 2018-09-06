CHP'nin HDP ile ittifak modeli: Al İzmir'i, ver Diyarbakır'ı!

24 Haziran'daki seçimlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanması, CHP'de büyük bir krize yol açtı. Liderlik krizinin patlak verdiği partide; Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı yaşandı.

9 seçim kaybettiği halde koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için yeni bir strateji peşinde. HDP'lilerle yan yana gözükmek istemeyen CHP yönetimi, bölgesel ittifaklarla seçimlerde başarı sağlamayı hedefliyor.

İZMİR'E KARŞI DİYARBAKIR

CHP yönetiminin yaptığı hesaplamalara göre; İzmir'de HDP'lilerin oyları CHP'ye verilecek. Diyarbakır'da CHP'liler de HDP'ye oy verecek.

EMANET OYLAR TERÖRİSTLERİ SEVİNDİRECEK

HDP'nin CHP oylarıyla belediyeleri kazanması terör örgütü PKK'yı da sevindirecek. Öyle ki; HDP'li belediyelerden teröristlere açık bir şekilde destek sağlanıyordu.

İSTANBUL'UN İLÇELERİ

AK Parti ile MHP'ye karşı birleşmeyi hedefleyen CHP ile HDP'nin ittifakı İstanbul'un ilçelerinde de geçerli olacak.