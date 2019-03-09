0553 313 94 23

İzmir’de CHP’nin seçim ofisine silahlı saldırı: 2 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesinde bulunan CHP Bayraklı Serdal Sandal’ın seçim ofisine araç içerisinde kişi ya da kişiler tarafından 4 el ateş edildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:16
İzmir’de CHP’nin seçim ofisine silahlı saldırı: 2 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesinde bulunan CHP Bayraklı Serdal Sandal’ın seçim ofisine araç içerisinde kişi ya da kişiler tarafından 4 el ateş edildi. Olayda iki partili yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Olay, İzmir’in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesinde bulunan CHP Bayraklı Serdal Sandal’ın seçim ofisinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde seçim ofisinde yerel seçim çalışmaları yapıldığı sırada cadde üzerinden geçen araçtan 4 el ateş edildi. İki kurşun, partili Batuhan Gül’ün bacağına ve Hakkı Bolat’ın dirseğine isabet ederken, diğer iki kurşun da seçim ofisinin camlarına isabet etti. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı.



Olayın görgü tanığı seçim ofisinde sorumlu Tunay Ballıkaya, "Dün akşam da partimizdeki bazı kişiler darp edildi. Bugün de seçim çalışmalarımızı yapıyorduk. İçeride oturuyorduk. Ticari taksi ile ofisimizi taradılar. Dört el ateş edildi. İki arkadaşımız yaralandı, iki kurşun da cama isabet etti. Bu olayı kınıyoruz. Yapanların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üreticiye 1 milyar liralık alım yapma vaadi
    1. Üreticiye 1 milyar liralık alım yapma..
    2. AK Parti'nin Elazığ mitingi
    3. Yaralı "Bahri" kuşuna şefkat eli
    4. CHP seçim bürosuna silahlı saldırı!..
    5. 15 yaşındaki çocuğun silah merakı..
    6. "Tükiye'yi zillete götürmek..
    7. Altınok Pasinler TSO’da
    8. Kurtuldu: “Çanakkale’de tiyatro..
    9. İzmir’de CHP’nin seçim ofisine silahlı..
    10. Pasinler TSO’da istihdam seferberliği..
    11. Hilmi Güler: “31 Mart’ta 2 milyarlık..
    12. Rusya ve Suriye’de Rukban Kampı için..
    13. Kuralsız özel halk otobüsü şoförünün..
    14. Seçer, Romanlarla bir araya geldi
    15. Jandarma, Kadınlar Günü’nü kutladı
    16. Traktör turizm seyahat
    17. Bakan Varank: "CHP zihniyeti,..
    18. CHP’li Tunç Soyer, merakla beklenen..
    19. Sağlıklı Beslenme semineri
    20. Kadın hükümlüler için ortak proje
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı