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İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna yapılan silahlı saldırı

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel: - "Siyasi saldırı olmadığını düşünüyoruz"

09 Mart 2019 Cumartesi 19:10
İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna yapılan silahlı saldırı

İZMİR (AA) - CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, partisinin kentteki seçim ofisine yapılan silahlı saldırının siyasi olmadığını düşündüklerini belirtti.

Sertel, Bayraklı Kubilay Caddesi'ndeki seçim ofisinde yaptığı inceleme sonrası, olayda yaralanan ve Yamanlar Polis Merkezi Amirliğinde ifade veren iki parti üyesiyle görüştü.

Merkezden çıkışta gazetecilere açıklama yapan Sertel, silahla ateş edildiği sırada içerideki 5 kişiden 2'sinin yaralandığını belirterek, "Herhangi bir siyasi saldırı olmadığını düşünüyoruz. Bizim için ve Türkiye için çok önemli olan bu seçimin; barışın, kardeşliğin tavsiye edildiği, insanların birbirlerinin arasındaki sevgi ve saygıyı çoğalttığı bir seçim olsun istiyoruz." diye konuştu.

Seçim kampanyalarında tüm siyasi partilerin kamplaştırıcı ve ötekileştirici dil kullanmaması gerektiğini ifade eden Sertel, şunları söyledi:

"Siyasetçilerden etkilenen bazı kişiler kendisine görev çıkarabiliyor. Bu kişilerin ruh sağlığı bozuk olabiliyor, hapçı olabiliyor, psikopat olabiliyor. Bu seçim, yerel bir seçimdir. Bu seçim, öyle kan davası güdülecek, insanların birbirlerine kötülük yapacağı, insanların birbiriyle kavga edeceği bir seçim değildir. Biz, belediye başkanlarını seçeceğiz. İnsanlarımız kardeş. Bizim AK Parti'li ile MHP'li ile başka hiçbir partili ile sorunumuz yok, olamaz da. Biz kardeşçe yaşayacağız. Kimse bunu engellemesin. Kardeşliği düşmanlığa kimse çevirmesin. Türkiye'de yaşayan herkes aynı bayrak altında kardeşçe yaşayacak."

Sertel, olayın hukuki boyutunun da CHP'nin ilgili organları tarafından takip edildiğini sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 19:10
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