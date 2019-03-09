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İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna düzenlenen silahlı saldırı

AK Parti İzmir İl Başkan Aydın Şengül:- "Saldırıyı kınıyor, CHP'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

09 Mart 2019 Cumartesi 19:31
İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna düzenlenen silahlı saldırı

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP'nin Bayraklı ilçesindeki seçim bürosuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, seçim öncesi gerginliği artıracak her türlü olayın karşısında olduklarını belirtti.

Olay üzerinden üstü kapalı şekilde suç devşirmeye ve siyasi fayda sağlamaya çalışanların açıkça belli olduğunu ifade eden Şengül, "Onları, küçük zihniyetleri ve karanlık dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz. Kendini bilmez biri tarafından yapılan münferit olayı başka yerlere çekmeye çalışmak, zübük siyaset anlayışının tecellisidir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in açıklamalarına da yanıt veren Şengül, şunları kaydetti:

"Emniyet, çıkan kavgayla ilgili her şeyi aydınlatacak. Kimin kime saldırdığı, kimin masum olduğu ortaya çıkacak. AK Parti olarak bu tarz olaylardan medet ummayız. Biz, gücümüzü sadece milletimizden alan bir partiyiz. İzmir halkı da yaşananları en iyi şekilde değerlendiriyor. 31 Mart akşamı en doğru kararı vereceğinden de şüphemiz yok. AK Parti olarak seçimden tarihi bir başarıyla çıkacağız. Yamanlar'daki CHP seçim bürosuna yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyor, CHP'ye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 19:31
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