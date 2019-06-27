İzmir’de çakıl yüklü tır devrildi: 1 yaralı
İzmir’in Aliağa ilçesinde çakıl yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.27 Haziran 2019 Perşembe 08:47
İzmir’in Aliağa ilçesinde çakıl yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, S.Y. (32) idaresindeki 41 YE 578plakalı çakıl yüklü tır,Aliağa istikametinden Aliağa Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Aliağa DevletHastanesi’ne kaldırıldı. Tırdaki hafriyatın yola dökülmesi sonucu organize sanayi istikametine tek taraflı kapanan yol bir saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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