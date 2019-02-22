0553 313 94 23

İzmir'de bombalı saldırı sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis

AK Parti Karşıyaka ilçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine bombalı saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

22 Şubat 2019 Cuma 15:59
İzmir'de bombalı saldırı sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis

İZMİR (AA) - İzmir'de AK Parti Karşıyaka ilçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine bombalı saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Aytaç ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, Aytaç'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Başkan, Aytaç'ın ayrıca iki polisi görevi başında "öldürmeye teşebbüs"ten 14'er yıl, "sahtecilik" suçundan 3 yıl, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçunu birden fazla kez işlemesi nedeniyle 10 yıl 6 ay hapis cezası ve 18 bin lira para cezasına çarptırıldığını belirtti.

- Olay

İzmir'de 2015 yılında AK Parti Karşıyaka ilçe binasına, ardından MHP Çamdibi irtibat bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine konulan bombalar hasara neden olmuştu.

Daha sonra Buca'da devriye gezen polis ekibine silahla ateş edilmiş, polis memurları aracın camlarının kırılması sonucu yaralanmış, saldırganlardan Deniz Aytaç elindeki poşette dipçiksiz otomatik silah, bir tabanca ve el bombasıyla yakalanmış, suç ortağı olduğu tespit edilen saldırgan ise kaçmıştı.

Deniz Aytaç'ın terör örgütü MLKP örgütü üyesi olduğu belirlenmiş, emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde susma hakkını kullanan zanlı tutuklanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:59
  1. hapis cezası
  2. terör örgütü MLKP
  3. tutuklu sanık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tokat’ta iki tarihi eser arasındaki engel kalkıyor
    1. Tokat’ta iki tarihi eser arasındaki..
    2. Adana Valiliğinden "dolandırıcı"..
    3. C sınıfı iş güvenliği uzmanlarına..
    4. Diyanetten "aile" temalı kısa film ve..
    5. AK Parti'nin Muğla mitingi
    6. VakıfBank'a Global Brands Magazine'den..
    7. AK Parti'nin Muğla mitingi
    8. İYİ Parti'nin Meclis başkan adayı..
    9. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin..
    10. Vatikan’daki Pedofili Zirvesi’nde bir..
    11. Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları..
    12. Atlı Cirit Ligi'nde C Grubu mücadelesi..
    13. Trakya'ya "kuvvetli kar yağışı" uyarısı
    14. UEFA'dan AEK'ya ertelemeli men cezası
    15. Sevginin saf hali! Binali Yıldırım'ı..
    16. "81 ilde doğal gaz kullanıma hazır..
    17. HRÜ tarım fuarında yerini aldı
    18. "ABD Afganistan'daki rolü için..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elma tanzimi..
    20. Ekinci seçim bürosu açtı
    21. Fenerbahçe derbi maçın hazırlıklarına..
    22. Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na..
    23. Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu’yu..
    24. Hava, kara ve deniz... İstanbul'da dev..
    25. Okullarda keşfedilen 2 öğrenci..
    26. Mermer ihtisas OSB’nin kamulaştırma..
    27. Filenin şampiyonları yemekte buluştu
    28. AK Parti’nin TBMM Başkan Adayı Şentop..
    29. Başkan Erdoğan Muğla'da konuşuyor
    30. Ünverdi, Gaziantep’in üretim gücünü..
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...