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İzmir’de bıçaklı kavga : 1 yaralı

İzmir’in Karabağlar İlçesinde çıkan bıçaklı kavgada 45 yaşındaki Murat Elçi ağır yaralandı.

17 Şubat 2019 Pazar 07:30
İzmir’de bıçaklı kavga : 1 yaralı

İzmir’in Karabağlar İlçesinde çıkan bıçaklı kavgada 45 yaşındaki Murat Elçi ağır yaralandı.


Olay, saat 00.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Eski İzmir Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü. 45 yaşındaki Murat Elçi çıkan kavgada kimliği belirlenemeyen kişi tarafından bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Elçi, çevredekilerin yardımıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Elçi, daha sonra sağlık ekipleri tarafından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Elçi’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Polis, Elçi’yi yaralayan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 07:30
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