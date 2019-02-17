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İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

17 Şubat 2019 Pazar 07:16
İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eski İzmir Caddesi'nde Murat E. (45) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Murat E. bıçakla karnından yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yakınları tarafından önce özel bir hastaneye kaldırılan Murat E, daha sonra ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Murat E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 07:16
  1. BIÇAKLI KAVGA
  2. hastane
  3. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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