İzmir'de batan göçmen teknesinde ölü sayısı 9'a çıktı
Karaburnu ilçesinde göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısının 9'a yükseldiği öğrenildi.10 Ekim 2018 Çarşamba 14:33
İzmir’in Karaburun ilçesinde, göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşanan faciada ölü sayısı 9’a çıktı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, "İfade veren göçmen dışında 7 düzensiz göçmenin karada, 2 düzensiz göçmenin ise denizde olmak üzere toplam 9 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 25 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
YORUM YAZ