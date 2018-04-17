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Atık kemikler ile yeni bir pazar oluşturdu

Et işleme tesisi bulunan girişimci, atık kemikleri değerlendirerek elde ettiği ilikli kemik suyu ve çorbayla yeni bir pazar meydana getirdi.

17 Nisan 2018 Salı 07:35
Atık kemikler ile yeni bir pazar oluşturdu

Kemalpaşa ilçesinde et işleme tesisi kuran Hüseyin Cengiz, kalan  kemikleri değerlendirmek için bir arayışa girdi. Yaptığı yurt dışı gezileri  sırasında ilik suyu üzerine satış yapan iş yerlerini fark eden Cengiz, Türkiye'ye döndükten sonra kemikleri değerlendirmek için Ar-Ge çalışması yürüttü. Cengiz, yapılan çalışmalar sonrası yüzde 100 dana kaval kemiği  kullanarak ilikli kemik suyu üretimine başladı. İlikli kemik suyunu Zel markasıyla piyasaya süren firma sahibi Cengiz,  AA muhabirine, ilikli kemik suyunun doğal bir şifa kaynağı olduğunu ve  yüzyıllardır geleneksel bir lezzet olarak mutfaklarda yer aldığını belirtti.

Kemiklerin değerlendirilmesi için yaptıkları Ar-Ge çalışması sonrası  ilikli kemik suyunu üretip raflarda satışa çıktıklarını aktaran Cengiz,  "Yaptığımız araştırma sonrasında ilikli kemik suyunun Türkiye'de raflarda  olmadığını görünce 'biz bunu üretebilir miyiz?' diye başladı proje. Ar-Ge'ler  yapıldı ve raflara çıktık. Kısa bir sürede çok ciddi talep olunca ilikli kemik  suyundan yeni ürünler çıkarmayı hedefledik ve bizim geleneksel tatlarımız olan  kelle paça, işkembe ve tarhana gibi organik ürünlerle raflara çıkmaya başladık.  Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin noktada tüketiciyle buluşuyoruz. Ana  hedefimiz sağlıklı, katkısız doğal ürünler sunmak." dedi.

Cengiz, ürünlerinde katkı maddesinin bulunmadığı hem sağlık hem de  lezzeti bir arada tüketicilere sunduklarını ifade ederek, market raflarına 4 ay  gibi bir süre önce çıkmalarına rağmen tüketicilerden çok güzel geri dönüşler  aldıklarını söyledi.

GÜNDE 10 TON ÜRETİLİYOR

Tesisi 10 milyon lira öz sermayeyle kurduklarını ve 50 kişiyi istihdam  ettiklerini aktaran Cengiz, hijyene çok önem verdiklerini, üretilen ürünlerin  tesisteki laboratuvarda sürekli testlerden geçirildiğini belirtti. Cengiz, günde 10 tonluk üretim yaptıklarını anlatarak, kemiklerin  çorbaya dönüştürülmesiyle ekonomiye yıllık 36 milyon liralık katma değer  kazandıracaklarını söyledi.

Hüseyin Cengiz, Türkiye'nin yanı sıra ürünlerini yurt dışındaki gıda  fuarlarında tanıtma imkanı bulduklarını, buralardan gelen geri dönüşlerin  kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi. Cengiz, "İhracata yönelik hedeflerimiz var, Dubai gıda fuarına  katıldık, orada Körfez ülkeleri ve Ortadoğu'dan bir talep var, bunun dışında  Türki Cumhuriyetlere numunelerimiz gitti, orayla da görüşmelerimizi yapıyoruz.  Tahmin ediyorum kısa sürede ihracata başlamış olacağız. Böylece atıl durumdaki  kemiği katma değere dönüştürmüş olacağız." diye konuştu.

Cengiz, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasıyla mutfakta  geçirdikleri zamanın azaldığına dikkati çekerek, "Biz ürünümüzü 10 saat  kaynatıyoruz, artık hiçbir kadının 10 saat boyunca ürünü kaynatacak zamanı ve  enerjisi yok. Biz tüketicileri o zahmetten kurtarıp kesinlikle katkı maddesi ve  koruyucu içermeyen ürünlerle raflardayız. Ürün çeşitlendirilmesine de buradan  başladık, geleneksel tatlarımız olan işkembe ve kelle paça ile devam ettik. Hem  sağlıklı besin kaynağımız hem de evlerde yapması zahmetli. Biz evde yapılması zor  olan ama sağlıklı doğal ürünler peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

Çocukların severek içtikleri tarhana çorbasını ilikli kemik suyuyla  birleştirerek ürettiklerini anlatan Cengiz, 4 ürünün de ısıtılarak servise hazır  hale geldiğini, bu yönüyle tüketiciler tarafından çok beğenildiğini kaydetti.

HOLLYWOOD YILDIZLARI BİLE KULLANIYOR

Cengiz, yüzyıllardır sofralarda olan ilikli kemik suyunu, faydaları  nedeniyle doktorların önerdiğini ve dünyaca ünlü yıldızların da tükettiğini  anlatarak, "Ortopedi uzmanları, kemik sağlığı, kemik hastalıkları, eklem  hastalıkları için öneriyor. Dünyada birçok insan bunu güzellik için kullanıyor.  Hollywood yıldızları da Salma Hayek, Brad Pitt, basketbolcular bunu kullanıyor.  Türkiye'de sağlığına düşkün birçok insanın tercih ettiği bir ürün. Asıl amacımız  doğal ve sağlıklı ürünler sunmak. Şu anda yediden yetmişe birçok insanın  kullanabileceği ürünler sunuyoruz." dedi.

Sağlıklı ürünleri tüketiciyle buluşturmak için ürün geliştirmeye devam  ettiklerini aktaran Cengiz, şeker yerine stevia bitkisi kullanılarak elde edilen  bir soğuk içeceğin Ar-Ge çalışmasını tamamladıklarını bu ürünü de ramazan ayı  öncesinde piyasaya sunacaklarını ifade etti.

NASIL YAPILIYOR?

Tesiste etlerinden ayrılan kaval kemikleri küçük parçalara kesiliyor,  daha sonra pişirme salonundaki büyük kazanlara konan kemikler kaynamaya  bırakılıyor. İçerisine az miktarlarda havuç, kuru soğan ve baharatlar ilave  edilerek lezzetlendirilen ürün 10 saat kaynatıldıktan sonra dinlenmeye  bırakılıyor. Üzerindeki ilik yağı alınarak filtreden geçirilen ilik suyu, kapalı  sistem içerisinden dolum hattına aktarılıyor. Sterilize edilen kavanozlara dolumu  gerçekleştirilen ürüne, üstünden alınan ilik yağı yeniden ısıtılarak eşit  miktarda aktarılıyor ve kapakları kapatılıyor. 121 santigrat sıcaklık ve basınç  altında sterilizasyon işlemine tabi tutulan kavanozlar mikroorganizmalardan  arındırılıyor. Sterilizasyon yöntemi ve vakumlu kaplar sayesinde ürünün 1 yıl raf  ömrüne sahip olması sağlanıyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 07:35
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