Atık kemikler ile yeni bir pazar oluşturdu

Kemalpaşa ilçesinde et işleme tesisi kuran Hüseyin Cengiz, kalan kemikleri değerlendirmek için bir arayışa girdi. Yaptığı yurt dışı gezileri sırasında ilik suyu üzerine satış yapan iş yerlerini fark eden Cengiz, Türkiye'ye döndükten sonra kemikleri değerlendirmek için Ar-Ge çalışması yürüttü. Cengiz, yapılan çalışmalar sonrası yüzde 100 dana kaval kemiği kullanarak ilikli kemik suyu üretimine başladı. İlikli kemik suyunu Zel markasıyla piyasaya süren firma sahibi Cengiz, AA muhabirine, ilikli kemik suyunun doğal bir şifa kaynağı olduğunu ve yüzyıllardır geleneksel bir lezzet olarak mutfaklarda yer aldığını belirtti.

Kemiklerin değerlendirilmesi için yaptıkları Ar-Ge çalışması sonrası ilikli kemik suyunu üretip raflarda satışa çıktıklarını aktaran Cengiz, "Yaptığımız araştırma sonrasında ilikli kemik suyunun Türkiye'de raflarda olmadığını görünce 'biz bunu üretebilir miyiz?' diye başladı proje. Ar-Ge'ler yapıldı ve raflara çıktık. Kısa bir sürede çok ciddi talep olunca ilikli kemik suyundan yeni ürünler çıkarmayı hedefledik ve bizim geleneksel tatlarımız olan kelle paça, işkembe ve tarhana gibi organik ürünlerle raflara çıkmaya başladık. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin noktada tüketiciyle buluşuyoruz. Ana hedefimiz sağlıklı, katkısız doğal ürünler sunmak." dedi.

Cengiz, ürünlerinde katkı maddesinin bulunmadığı hem sağlık hem de lezzeti bir arada tüketicilere sunduklarını ifade ederek, market raflarına 4 ay gibi bir süre önce çıkmalarına rağmen tüketicilerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.

GÜNDE 10 TON ÜRETİLİYOR

Tesisi 10 milyon lira öz sermayeyle kurduklarını ve 50 kişiyi istihdam ettiklerini aktaran Cengiz, hijyene çok önem verdiklerini, üretilen ürünlerin tesisteki laboratuvarda sürekli testlerden geçirildiğini belirtti. Cengiz, günde 10 tonluk üretim yaptıklarını anlatarak, kemiklerin çorbaya dönüştürülmesiyle ekonomiye yıllık 36 milyon liralık katma değer kazandıracaklarını söyledi.

Hüseyin Cengiz, Türkiye'nin yanı sıra ürünlerini yurt dışındaki gıda fuarlarında tanıtma imkanı bulduklarını, buralardan gelen geri dönüşlerin kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi. Cengiz, "İhracata yönelik hedeflerimiz var, Dubai gıda fuarına katıldık, orada Körfez ülkeleri ve Ortadoğu'dan bir talep var, bunun dışında Türki Cumhuriyetlere numunelerimiz gitti, orayla da görüşmelerimizi yapıyoruz. Tahmin ediyorum kısa sürede ihracata başlamış olacağız. Böylece atıl durumdaki kemiği katma değere dönüştürmüş olacağız." diye konuştu.

Cengiz, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasıyla mutfakta geçirdikleri zamanın azaldığına dikkati çekerek, "Biz ürünümüzü 10 saat kaynatıyoruz, artık hiçbir kadının 10 saat boyunca ürünü kaynatacak zamanı ve enerjisi yok. Biz tüketicileri o zahmetten kurtarıp kesinlikle katkı maddesi ve koruyucu içermeyen ürünlerle raflardayız. Ürün çeşitlendirilmesine de buradan başladık, geleneksel tatlarımız olan işkembe ve kelle paça ile devam ettik. Hem sağlıklı besin kaynağımız hem de evlerde yapması zahmetli. Biz evde yapılması zor olan ama sağlıklı doğal ürünler peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

Çocukların severek içtikleri tarhana çorbasını ilikli kemik suyuyla birleştirerek ürettiklerini anlatan Cengiz, 4 ürünün de ısıtılarak servise hazır hale geldiğini, bu yönüyle tüketiciler tarafından çok beğenildiğini kaydetti.

HOLLYWOOD YILDIZLARI BİLE KULLANIYOR

Cengiz, yüzyıllardır sofralarda olan ilikli kemik suyunu, faydaları nedeniyle doktorların önerdiğini ve dünyaca ünlü yıldızların da tükettiğini anlatarak, "Ortopedi uzmanları, kemik sağlığı, kemik hastalıkları, eklem hastalıkları için öneriyor. Dünyada birçok insan bunu güzellik için kullanıyor. Hollywood yıldızları da Salma Hayek, Brad Pitt, basketbolcular bunu kullanıyor. Türkiye'de sağlığına düşkün birçok insanın tercih ettiği bir ürün. Asıl amacımız doğal ve sağlıklı ürünler sunmak. Şu anda yediden yetmişe birçok insanın kullanabileceği ürünler sunuyoruz." dedi.

Sağlıklı ürünleri tüketiciyle buluşturmak için ürün geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Cengiz, şeker yerine stevia bitkisi kullanılarak elde edilen bir soğuk içeceğin Ar-Ge çalışmasını tamamladıklarını bu ürünü de ramazan ayı öncesinde piyasaya sunacaklarını ifade etti.

NASIL YAPILIYOR?

Tesiste etlerinden ayrılan kaval kemikleri küçük parçalara kesiliyor, daha sonra pişirme salonundaki büyük kazanlara konan kemikler kaynamaya bırakılıyor. İçerisine az miktarlarda havuç, kuru soğan ve baharatlar ilave edilerek lezzetlendirilen ürün 10 saat kaynatıldıktan sonra dinlenmeye bırakılıyor. Üzerindeki ilik yağı alınarak filtreden geçirilen ilik suyu, kapalı sistem içerisinden dolum hattına aktarılıyor. Sterilize edilen kavanozlara dolumu gerçekleştirilen ürüne, üstünden alınan ilik yağı yeniden ısıtılarak eşit miktarda aktarılıyor ve kapakları kapatılıyor. 121 santigrat sıcaklık ve basınç altında sterilizasyon işlemine tabi tutulan kavanozlar mikroorganizmalardan arındırılıyor. Sterilizasyon yöntemi ve vakumlu kaplar sayesinde ürünün 1 yıl raf ömrüne sahip olması sağlanıyor.