İzmir'de baharat atölyesinde yangın Ödemiş ilçesinde çıkan yangında baharat atölyesinin yanı sıra üst katındaki daire ile bir otomobil ve motosiklet hasar gördü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, baharat atölyesinde çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'ndeki bir binanın alt katındaki baharat atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri, polis ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı. Baharat atölyesini tamamen saran alevler üst kattaki daireye de sıçradı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında atölyenin yanı sıra üst kattaki daire ile park halindeki otomobil ve motosiklet hasar gördü.

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