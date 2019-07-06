İzmir'de atık depolama tesisinde yangın Aliağa ilçesindeki bir tesiste çıkan yangın hasara yol açtı

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde bir atık depolama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Çaltılıdere mevkisinde bulanan atık depolama tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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