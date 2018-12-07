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İzmir'de asayiş uygulaması! Oteller kontrol edildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından Konak ilçesindeki otellerde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

07 Aralık 2018 Cuma 00:53
İzmir'de asayiş uygulaması! Oteller kontrol edildi

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele(TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çocuk Şube, Çevik Kuvvet şube müdürlükleri ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 210 personelin katılımıyla Basmane semtindeki otellerde denetim yapıldı.

Denetlenen 48 otelden 3'üne idari işlem yapıldı. İki otelin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve bu otellerden birinde müşterilerin kaydının olmadığı belirlendi.

Uygulamalar esnasında 177 kişinin GBT sorgusu yapıldı, bakaya suçundan arandığı tespit edilen 1 kişi ilgili makamlara teslim edildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 00:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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