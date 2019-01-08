İzmir'de aranan 313 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de bir hafta içinde asayiş uygulamalarında aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalardan aranan şüphelilerin de bulunduğu 313 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 31 Aralık 2018- 6 Ocak arası uygulamalar yaptı.



Emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı uygulamalarda, 616 araç ile 212 motosiklet kontrol edildi, 15 bin 164 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 313 kişi yakalandı.



Uygulamalarda ayrıca 8 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkıdan bozma tabanca, 50 mermi, 4 kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 6 fişek, 58 gram esrar, 4 gram kokain, 3 gram eroin ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekiplerin yaptıkları denetimlerde, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 6 zanlı da gözaltına alındı.



