0553 313 94 23

İzmir'de aranan 313 kişi yakalandı

Yakalananlar arasında FETÖ'den aranan 6 zanlı da bulunuyor

08 Ocak 2019 Salı 12:44
İzmir'de aranan 313 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de bir hafta içinde asayiş uygulamalarında aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalardan aranan şüphelilerin de bulunduğu 313 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 31 Aralık 2018- 6 Ocak arası uygulamalar yaptı.

Emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı uygulamalarda, 616 araç ile 212 motosiklet kontrol edildi, 15 bin 164 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 313 kişi yakalandı.

Uygulamalarda ayrıca 8 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkıdan bozma tabanca, 50 mermi, 4 kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 6 fişek, 58 gram esrar, 4 gram kokain, 3 gram eroin ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekiplerin yaptıkları denetimlerde, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 6 zanlı da gözaltına alındı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:44
  1. Asayiş
  2. asayiş uygulaması
  3. Denetim
  4. İzmir Emniyet Müdürlüğü
  5. polis
  6. uygulama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerikan GPS’ine ihtiyacımız kalmadı
    1. Amerikan GPS’ine ihtiyacımız kalmadı
    2. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yakında..
    4. Kimya sektöründen 17,4 milyar dolar..
    5. Avustralya Açık'ta Cem İlkel elemelere..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman..
    7. FETÖ'nün "Kozan İmamı" hakim karşısında
    8. Ekrem İmamoğlu böyle ‘FETÖ..
    9. Iraklı milletvekillerinden "İsrail..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin..
    11. İzmir'de aranan 313 kişi yakalandı
    12. Erdoğan'dan Suriye mesajı: Bolton..
    13. "Türkiye, Lübnan'daki faaliyetleriyle..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düzenli sosyal..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti..
    16. S-400’lerde geri adım atmak yok
    17. Erdoğan: "500 ve üzeri sigortalı..
    18. İstanbul’da İnsani Geçim Ücreti 3 bin..
    19. Altın fiyatları
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Ziraat..
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...