İzmir'de Altay Spor Kulübü'nün takım otobüsü alev alev yandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nin önünde park halinde bulunan 45 ACU 34 plakalı Altay Spor Kulubü'ne ait takım otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangında otobüs kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kaynak: AA