0553 313 94 23

İzmir’de alkollü sürücü refüje daldı

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün kullandığı kamyonet refüje daldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 03:29
İzmir’de alkollü sürücü refüje daldı

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün kullandığı kamyonet refüje daldı. Ağaca çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, saat 01.30 sıralarında Yeşildere Caddesine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova istikametinden Buca istikametine seyir halinde olan veSüleyman S’nin idaresindeki 35 K02936 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüje çıkan kamyonet ağaca çarparak durabildi. Sürücü, Süleyman S. ise kazada ağır yaralandı.


Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Süleyman S’nin yapılan alkol kontrolünde 167 promil alkollü olduğu tespit edildi.


Kaza nedeniyle caddedeki trafik akışı bir süre tek şeritten verilirken, kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 03:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de alkollü sürücü refüje daldı
    1. İzmir’de alkollü sürücü refüje daldı
    2. Dışişleri Bakanlığı Alman medyasındaki..
    3. Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş sözleri:..
    4. Fatih Terim'den kadroya neşter!..
    5. Beşiktaş'tan kaleci hamlesi! Premier..
    6. Ajax, Real Madrid'i darmadağın etti!
    7. Ehliyetsiz sürücü şehri birbirine kattı
    8. Muğla’da ihracat teşvikleri anlatıldı
    9. Muğlalı yazar Hakan Güngör ve Bülent..
    10. Menteşe TOKİ konutlarının teslim..
    11. Önce takip ettiler, sonra yakaladılar
    12. Kırklareli’de kız öğrenci yurdunda..
    13. Çarpıcı makale: İslâm dünyasında..
    14. Hillary Clinton, 2020’de aday olmayacak
    15. BM'de skandal panel! FETÖ'cü..
    16. Sisi'den ABD yalakalığı: 156 kiliseyi..
    17. Kırklareli'nde öğrenci yurdunda çıkan..
    18. "Kırmızı eti 2-3 sene içerisinde ihraç..
    19. Başkent’te sigara izmariti kamyoneti..
    20. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    21. Numan Kurtulmuş ve Mehmet Özhaseki..
    22. Park halindeki tur otobüsü alev alev..
    23. Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil..
    24. Kırklareli’de 61 kaçak göçmen yakalandı
    25. TBMM Başkanı Mustafa Şentop..
    26. Washington Post yazdı: Yeni bir Arap..
    27. "Biz bugün, dünden daha güçlüyüz"
    28. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:
    29. 15 güvenlik kamerası 2 kişiyi gösterdi
    30. Bakan Kasapoğlu’ndan Kahtaspor’a 100..
    Parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan hakkında çarpıcı yazı: CHP'ye katılın
    Parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan hakkında çarpıcı yazı: CHP'ye katılın
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!
    Çin neyin peşinde! Herkesi yakın markaja aldı
    Çin neyin peşinde! Herkesi yakın markaja aldı