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İzmir'de akılalmaz kaza

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, akıl almaz bir kaza meydana geldi

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:08
İzmir'de akılalmaz kaza

Kaza, saat 06.00 sıralarında İzmirKarşıyaka Yalı Mahallesi 1814 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bostanlı yönünden Nergis istikametine giden 62 yaşındaki Tuncer Çelik idaresindeki 35 KE 3349 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Demir bariyerleri aşarak Bostanlı Deresi'ne uçtu.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Çelik, otomobilinden kendi imkanları ile çıkarak durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çelik’in herhangi bir yara almadığını belirledi. Öte yandan, Çelik’in aracı vinç yardımı ile uçtuğu dereden çıkartıldı. 

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 09:08
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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