İzmir’de akaryakıt kaçakçılığı operasyonu İzmir’in Bornova ilçesinde, şehirlerarası taşımacılık yapan kamyon ve tırlara satıldığı öne sürülen 5 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir’in Bornova ilçesinde, şehirlerarası taşımacılık yapan kamyon ve tırlara satıldığı öne sürülen 5 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesindeki Işıkkent bölgesinde kamyon ve tır garajlarında akaryakıt kaçakçılığı yapıldığını tespit etti. Bölgeye hemen operasyon düzenleyen ekipler, şehirlerarası taşımacılık yapan kamyon ve tır sahiplerine kaçak akaryakıtı sattıkları öne sürülen K.D. ve H.B’yi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramalarda

5 bin 600 litre kaçak akaryakıt ile elektrikli aktarım düzeneği ele geçirildi.

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