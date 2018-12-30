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İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

30 Aralık 2018 Pazar 20:40
İzmir'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı önlerinde 2 lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Botları durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 88 kişiyi yakaladı.

Kıyıya çıkarılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 20:40
  1. düzensiz
  2. Göçmen
  3. lastik bot

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