İzmir’de 56 göçmen yakalandı, faciadan kıl payı dönüldü

İzmir’in Çeşme ilçesinde aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 56 göçmen, yasa dışı yollarla deniz üzerinden yurt dışına çıkmak isterken yakalandı. Bir bota onlarca göçmenin binerek ölümüne yolculuk yapması da dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hemen bölgeye intikal etti. Lastik botu durduran ekipler, Irak, Filistin, Suriye uyruklu aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 26 göçmeni yakaladı. Onlarca göçmenin, bota kapasitesinden fazla bindiği ve ölüme yolculuk yaptığı anlarda görüntülendi.

Öte yandan Çeşme ilçesi Karaabdullah güneyinde, yine lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisi alındı. Süratle olay yerine giden sahil güvenlik, lastik botu durdurarak 30 göçmeni yakaladı. Her iki operasyondan da yakalanan toplamda 56 göçmen iskeleye çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenlerin, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildiği belirtildi.