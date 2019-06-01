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İzmir’de 46’sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği 5 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 46’sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 02:01
İzmir’de 46’sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği 5 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 46’sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Aliağa ilçesi Denizköy önlerinde görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 6 Orta Afrika, 2 Kongo ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 9 düzensiz göçmenin (9 erkek) yakalandığı ifade edildi.



Çeşme ilçesi Eğri Liman açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun makine arızası nedeniyle yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bahse konu lastik bot içerisinde bulunan 31 Afganistan ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmenin (8 erkek, 5 kadın, 20 çocuk) kurtarıldığı öğrenildi.



Seferihisar ilçesi Teke Burnu güneydoğusunda görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen ve durdurulan lastik bot içerisindeki 16 Kongo, 8 Orta Afrika, 6 Togo, 5 Angola, 5 Sierra Leone, 4 Güney Afrika, 3 Senegal, 3 Somali, 2 Gambiya, 2 Gabon, 1 Gana ve 1 Mozambik uyruklu olmak üzere toplam 56 düzensiz göçmenin (39 erkek, 14 kadın, 3 çocuk) yakalandığı bildirildi.



Dikili ilçesi önlerinde fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun makine arızası nedeniyle yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri tespit edilen fiber tekne içerisindeki Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmenin (9 erkek, 8 kadın, 14 çocuk) kurtarıldığı belirtildi.



Çeşme ilçesi Karaada güneybatısında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 20 Filistin, 11 Somali, 6 Suriye, 2 Yemen ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmenin (26 erkek, 6 kadın, 9 çocuk) yakalandığı kaydedildi.



Öte yandan, işlemleri tamamlanan tüm göçmenlerin İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 02:01
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