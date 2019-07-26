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İzmir’de 44 FETÖ şüphelisi adliyede

İzmir merkezli 22 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 44 şüpheli adliyeye sevk edildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:37
İzmir’de 44 FETÖ şüphelisi adliyede

İzmir merkezli 22 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 44 şüpheli adliyeye sevk edildi.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 47 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 22 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 44 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında halen TSK’da görev yapan yarbay, üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu belirtildi.


Şüphelilerin, örgütün mahrem abileri tarafından kent merkezindeki büfelerden, kontörlü telefonlar ile ardışık olarak arandıkları belirlendi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 44 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli ise halen aranıyor.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:37
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