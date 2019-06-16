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İzmir'de 40 Afgan kaçak göçmen, denizde yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

16 Haziran 2019 Pazar 13:02
İzmir'de 40 Afgan kaçak göçmen, denizde yakalandı
İzmir Dikili açıklarında, geçen 14 Haziran'da saat 05.10'da devriye görevi yapan Dikili Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik botu, Madra Çayı önlerinde lastik botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti.

Kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot durduruldu. Bottaki Afganistan uyruklu 22'si çocuk, 9'u kadın toplam 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçaklar, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Kaçak göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 13:02
  1. İzmir
  2. Dikili ilçesi
  3. kaçak göçmen operasyonu
  4. Afgan kaçaklar

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