İzmir'de 4 tekne yandı Karaburun ilçesinde bir tur teknesinde çıkan yangın, yanında bulunan 3 tekneye sıçradı- İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 4 teknede hasar oluştu

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde, balıkçı barınağında çıkan yangında 4 tekne kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Mordoğan Mahallesi'ndeki 2 nolu balıkçı barınağındaki 20 metre uzunluğundaki bir tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tur teknesinin yanında bulunan 3 tekneye daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında teknelerde hasar oluştu.





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