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İzmir'de 37 askere FETÖ gözaltısı!

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 ilde çeşitli kuvvet komutanlıklarında 'mahrem' yapılanmada bulunan 37 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

05 Mart 2019 Salı 12:01
İzmir'de 37 askere FETÖ gözaltısı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik bir süredir yürüttüğü soruşturma sonrasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon başlattı.

İzmir merkezli 15 ildeki operasyonda, çeşitli kuvvet komutanlıklarında görevli albay, binbaşı, yüzbaşı gibi rütbelerde de bulunan 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında birliklerinde halen komutanlık yapanların da aralarında bulunduğu 22 muvazzaf askerin olduğu öğrenildi. Askerlerin mahrem imamlarda örgütün belirlediği büfelerdeki ankesörlü telefonlardan görüşmeler yaptıkları, örgüt adına faaliyetlerde bulundukları ifade edildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:01
  1. İzmir
  2. FETÖ operasyonları
  3. FETÖ'cü askerler
  4. Gözaltı kararı
  5. Terörle Mücadele
  6. FETÖ'nün mahrem imamları

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