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İzmir'de 36 saatlik su kesintisi

Gaziemir ve Buca ilçelerinin tamamının yanı sıra Karabağlar, Balçova, Konak ve Menderes ilçelerinin bazı mahallelerinde, 9 Ocak Çarşamba akşamından itibaren 36 saat boyunca su kesintisi uygulanacak

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:23
İzmir'de 36 saatlik su kesintisi

İZMİR (AA) - İzmir'de, Gaziemir ve Buca ilçelerinin tamamının yanı sıra Karabağlar, Balçova, Konak ile Menderes ilçelerinin bazı mahallelerine, 9 Ocak Çarşamba saat 21.00'den itibaren 36 saat boyunca su verilemeyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmir'in su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndan kente su ileten ve Gaziemir Akçay Caddesi'nde bulunan isale hattında meydana gelen arızanın tamirinin yapılacağı belirtildi.

Tamir işlemi süresince alternatif su aktarım imkanı bulunmaması sebebiyle, 9 Ocak Çarşamba günü saat 21.00'den 11 Ocak Cuma günü saat 09.00'a kadar 36 saat boyunca bazı bölgelere su verilemeyeceği bildirildi.

Gaziemir ve Buca ilçelerinin tamamının yanı sıra Fahrettin Altay, Üçkuyular, Esentepe, Muammer Akar ve General Kazım Özalp mahalleleri hariç Karabağlar ilçesinin tamamında, Balçova Çetin Emeç Mahallesi, Konak'ın Göztepe, Çankaya, Muratreis, Mithatpaşa, Pirireis, Kılıçreis, Kemalreis, Turgutreis, Akın Simav, Altıntaş, Barboros, Güngör, Mecidiye, Çakabey, Fatih, Namık Kemal, Atilla, Güneşli, Zafertepe, 2. Kadriye, Çimentepe, Tınaztepe, Duatepe, 19 Mayıs, Hasan Özdemir, 1. Kadriye, Yeşiltepe, Selçuk, Aziziye, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Altay, Alireis, Kubilay, Süvari, Ülkü, Tuzcu, Yeni, Sakarya, Bozkurt, Şehit. Nedim Tuğaltay, Tan, Mirali mahalleleri ve Menderes'in Ata ve Hürriyet mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:23
  1. arıza
  2. İzmir
  3. su kesintisi

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