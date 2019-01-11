İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi önlerinde lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespiti üzerine harekete geçti.



Lastik botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18'i Filistin, 10'u Irak, 4'ü Eritre ve 3'ü Suriye uyruklu 35 kişiyi yakaladı.



Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.