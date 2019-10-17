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İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 314 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 314 düzensiz göçmen yakalandı.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:18
İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 314 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında durdurdukları lastik botta 39'u Afganistan, 41'i Suriye, 3'ü Yemen, 2'si Filistin ve biri Irak uyruklu86 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, Çeşme ilçesi açıklarında da 106'sı Suriye, 36'sı Afganistan, 32'si Filistin, 3'ü Gabon, 2'si Yemen, biri Kongo, biri Somali ve biri Mısır uyruklu 182 düzensiz göçmeni yakaladı.

Top Burnu açıklarında yakalanan Suriye uyruklu46 düzensiz göçmen de kıyıya çıkarıldı.

Ekipler, yakaladıkları 314 düzensiz göçmeni İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:18
  1. İzmir'in Çeşme ilçesi
  2. Sahil güvenlik ekipleri
  3. Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu
  4. Suriye
  5. Afganistan
  6. Filistin
  7. Gabon
  8. Yemen
  9. Kongo
  10. Somali
  11. Mısır
  12. İl Göç İdaresi Müdürlüğü

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