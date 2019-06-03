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İzmir’de 3 gün boyunca toplu ulaşım ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tüm toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:30
İzmir’de 3 gün boyunca toplu ulaşım ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tüm toplu taşıma araçları Ramazan Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz tarife 4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba ve, 6 Haziran Perşembe günlerinde geçerli olacak. Ayrıca mezarlık ziyaretleri için tahsis edilen otobüsler de İzmirlilerin hizmetinde olacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kabul edilen karar doğrultusunda, belediyeye ait tüm toplu ulaşım araçları, Ramazan Bayramı süresince (4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba ve, 6 Haziran Perşembe) ücretsiz hizmet verecek. ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro ve İZBAN’da bayram süresince bir aksaklık yaşanmaması için tüm önlemler alındı. İzmirliler ayrıca mezarlık ziyaretleri için tahsis edilen toplu taşıma araçlarından bayramda ücretsiz yararlanacak. 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca 08.00-17.25 saatleri arasında mezarlıklara yapılacak ücretsiz seferler ve hareket noktaları şöyle:



Konak - Karabağlar Mezarlığı, Yeşilyurt Mezarlığı (Hareket: Bahribaba otobüs peronları)


Konak - Hacılarkırı Mezarlığı (Hareket: Gümrük)


Karşıyaka İskele - Soğukkuyu Mezarlığı, Örnekköy Mezarlığı


(Hareket: Karşıyaka iskele otobüs peronları)


Bornova - Eski Mezarlık , Yeni Mezarlık, Hacılarkırı Mezarlıkları(Hareket: Bornova Merkez)


Şirinyer - Buca Eski Mezarlık, Buca Yeni Mezarlık, Gökdere Mezarlığı (Hareket: Şirinyer Aktarma Merkezi)


Balçova Mezarlığı (Hareket: Fahrettin Altay Aktarma Merkezi)


Aşağı Narlıdere Mezarlığı (Hareket: Fahrettin Altay Aktarma Merkezi)


Tırazlı Mezarlığı (Hareket: Fahrettin Altay Aktarma Merkezi)



İZDENİZ Genel Müdürlüğü bayramın ikinci ve üçüncü günü (5 ve 6 Haziran) Urla ve Güzelbahçe’ye vapur seferleri düzenleyecek. Ayrıca 5 Haziran Çarşamba, 7 Haziran Cuma ve 8 Haziran Cumartesi vapurlarda Baykuş Seferi uygulaması devam edecek.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:30
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