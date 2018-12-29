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İzmir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

29 Aralık 2018 Cumartesi 21:56
İzmir'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaçatı açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Filistin, Somali, Kenya, Mısır, Eritre ve Kamerun uyruklu 23 kişiyi yakaladı.

Kıyıya çıkartılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 21:56
  1. düzensiz göçmen
  2. Sahil Güvenlik
  3. yasa dışı

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