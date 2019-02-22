İzmir'de 2 ailenin "çapraz nakil" kardeşliği

İzmir'de, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle aile üyelerinden organ alamayan iki böbrek hastası, birbirlerinin eş ve annelerinden yapılan nakille hayata tutundu.

Muğla'nın Milas ilçesinde köftecilik yapan 3 çocuk babası 42 yaşındaki Ahmet Bayar'a 3 yıl önce "polikistik böbrek" tanısı konuldu. Eşini de aynı hastalıktan kaybeden anne Sevgül Bayar, böbreğini oğluna vermek istedi ancak kan grubunun uymadığı görüldü.

Aynı çaresizliği yaşayan 60 yaşındaki 2 çocuk babası emekli memur Ahmet Müşfik Karaca'nın da eşi Nuran Karaca, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle donör olamadı.

Kadavradan böbrek nakli olmak için İzmir Kent Hastanesine başvuran hastalara, çözüm olarak çapraz nakil yöntemi sunularak gönüllü vericilerin böbreklerinin, karşı ailedeki hastaya uygun olduğu ve değiş tokuş yapılabileceği söylendi.

Doktorların önerisini kabul eden Sevgül Bayar'ın böbreği Ahmet Müşfik Karaca'ya, Nurhan Karaca'nın böbreği ise Ahmet Bayar'a nakledildi.

- Çapraz nakil umudu

Nakil ameliyatlarını gerçekleştiren ekipte yer alan Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, gazetecilere yaptığı açıklamada, çapraz nakil ameliyatlarının yurt dışında yıllardır yapıldığını, Türkiye'de de son yıllarda yayılmaya başladığını söyledi.

Hastaların, yıllarca uygun böbreğin kadavra listesinden çıkmasını beklediğini belirten Ok, şunları kaydetti:

"Bu durumda hastalarının ölüm oranları 5 yılda yüzde 50'lere varıyor. Bu oldukça yüksek bir oran. Çapraz nakiller, diyaliz hastaları için önemli bir çözüm. Çünkü kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle ya da doku problemleri nedeniyle listede bekleyen hastalarımıza uygun kan grubu bulunmasa bile karşılıklı uygun kan grupları ile nakil yapılıyor. Nakil olduğunda her şeyin birçok açıdan normale döndüğünü görüyoruz. Böylece hastalar yıllarca listede beklemek yerine daha kısa sürelerde nakil olma şansına sahip olabiliyor."

- "Diyalizin zorluklarından kurtuldum"

Böbrek nakli yapılan Ahmet Müfik Karaca, yeniden sağlığına kavuştuğunu, artık doya doya su içtiğini ifade etti.

Nuran Karaca da eşi için hastalığının ilk gününden bu yana böbreğini vermek istediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şu anda o kadar mutluyum ki hem birine can verdik hem de eşim kurtuldu. Allah'ım kimselere göstermesin. 8 yıl kadavradan nakil bekledik. Bir telefon bile gelmedi. Artık umutlarımız sönmeye başlamıştı. Şimdi ailece çok mutluyuz. Evde bir bayram havası var. Hem birine can verdik hem de eşim kurtuldu."

- "Kendimi yeniden dünyaya gelmiş gibi hissediyorum"

Ahmet Bayar da annesinin hayatı boyunca kendisi için fedakarlık yaptığını belirterek, "Kendimi yeniden dünyaya gelmiş gibi hissediyorum. Annemden Allah razı olsun, bana ikinci canı verdi. Onun varlığı bile yetiyor. Her iki aile de yeniden doğmuş gibi." dedi.

Bayar'ın annesi Sevgül Bayar ise hem oğlu hem de başka bir hastanın yaşama tutunmasını sağladığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.