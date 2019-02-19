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İzmir’de 176 şüpheliye gözaltı kararı

İzmir’de, FETÖ’nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de bulunduğu 176 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

19 Şubat 2019 Salı 10:49
İzmir’de 176 şüpheliye gözaltı kararı

İzmir’de, FETÖ’nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de bulunduğu 176 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:49
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