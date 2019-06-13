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İzmir’de 15 yaşındaki gencin feci ölümü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 15 yaşındaki gencin kullandığı traktör 200 metre uçurumdan yuvarlanırken, sürücü kazada can verdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:03
İzmir’de 15 yaşındaki gencin feci ölümü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 15 yaşındaki gencin kullandığı traktör 200 metre uçurumdan yuvarlanırken, sürücü kazada can verdi.


Ödemiş’e bağlı Birgi Mahallesi’nde, Bozdağ Mahallesi yönüne giden 15 yaşındaki Mustafa Urf’un kullandığı 35 MDZ 82 plakalı traktör, Bozdağ yolu Paşa çeşmesi mevkisinde seyir halinde ilerliyordu. 15 yaşındaki gencin kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.


Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine acil kurtarma ekipleri (AKS), 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücü Mustafa Urf’un hayatını kaybettiği tespit edildi.


Kazayla ilgili savcılık soruşturma başlatılırken, cenaze İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:03
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