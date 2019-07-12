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İzmir’de 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Başkan Tunç Soyer ve Buca Belediye Başkanı Kılıç, Buca Metrosu’na onay alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 20:55
İzmir’de 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Başkan Tunç Soyer ve Buca Belediye Başkanı Kılıç, Buca Metrosu’na onay alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Ayrıca 4 siyasi partinin temsilcileri 15 Temmuz’da FETÖ’nün düzenlediği darbe girişimini lanetlerken, 15 Temmuz’da ulaşımın ücretsiz olması da oy birliğiyle kabul edildi.


İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan üçüncü oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yönetiminde gerçekleşti. AK Parti Grubunun talebiyle ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı video gösterimi yapıldı.



15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Konak Meydanı’nda düzenlenecek programlara katılım sağlayacak vatandaşların; 15 Temmuz saat 15.00’ten, 16 Temmuz saat 06.00’ya kadar toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanması hakkındaki önerge oy birliği ile kabul edildi.



Soyer’den Erdoğan’a teşekkür


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Metrosu’nun yatırım programına alınması ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onay verilmesine ilişkin, “Buca Metrosu’nun onayını almış bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’na çok teşekkür ediyoruz. Buca Metrosu’nun yapım süreci an itibariyle başlamıştır. Şehrimize nefes aldıracak bu projeyi el birliği ile gerçekleştireceğiz” dedi.



“İzmir’in menfaatine olan her şeyde yanınızda oluruz”


AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da söz alarak, “Buca Metrosu’nun şehrimiz için ne kadar önemli olduğunu geçen meclisimizde değerlendirmiştik. Sonuç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla Buca Metrosu’nun yapım işinin önemli bir eşiğini aşma sürecini görmüş olduk. Cumhur İttifakı AK Parti grubu olarak şehrin, İzmirlinin menfaatine olan her hususta İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanında ve arkasında duracağımızı dile getirmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte Buca Metrosu’nun en hızlı süreçte tamamlanmasını temenni ediyoruz, takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildirmek istiyoruz. Sizden ricamız bu ve benzer konuların diyalog yolu açılarak, bakanlık, Cumhurbaşkanlığı nezdinde onay beklenen süreçlerin kamuoyuyla değil gerekirse mecliste bilgilendirme yapılarak, şehrimizi bölgemizi temsil eden milletvekillerimizle görüşmeler yapılarak gerçekleşmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.


Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu da “Buca Metrosu’na onay gelmiş olmasından dolayı çok mutluyuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu onurlu hizmeti yapma imkanı kazandırıldığı için çok mutluyuz. İdeolojilerimiz farklı olabilir ama İzmir’e hizmet etmekte hepimizin birleştiği konusunda şüphem yok” dedi.



“Ankara’da kamp kuracağız”


Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, AK Parti Grubu ile Ankara’ya gidilmesi konusunu hatırlatarak, “Özgür Bey (AK Parti Grup Başkan Vekili) Ankara’ya beraber gideceğimizi konuşmuştuk. Ağustos başında 2-3 gün vakit ayırırsanız randevu alacağız. Planlamayı yapalım, beraber 2-3 gün Ankara’da kamp kuracağız” dedi.



15 Temmuz şehitleri unutulmadı


Mecliste dilek ve temenniler bölümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne yönelik anma konuşmaları yapıldı.



Başkan Kılıç da teşekkür etti


Buca Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Erhan Kılıç, Buca Metrosu’nun onay alması ile ilgili söz alarak, “Bugün çok güzel bir haber aldık. Buca Metrosu için gerekli imza geldi. Metro fikrini ilk ortaya çıkaran gelişmeyi sağlayan Aziz Kocaoğlu’na, geleceğin İzmir’ini yaratacağını düşündüğümüz size, TBMM’de konuyu gündeme getiren tüm milletvekillerimize, söz konusu projeyi imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi Bucalılar adına sunuyorum. Bizim adımıza çok önemli bir imzaydı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 20:55
  1. doğa

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