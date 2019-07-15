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İzmir’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:50
İzmir’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kadifekale Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. Ayrıca İzmir Demokrasi Üniversitesi, ’15 Temmuz şehitlerini anma ve demokrasi yürüyüşü’ gerçekleştirdi.


15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında da şehitler unutulmadı. İzmir protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kadifekale Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine katıldı. Vali Erol Ayyıldız ve Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra şehit yakınlarının da yer aldığı tören, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Konak Müftüsü Hasan Hayri Yaşar’ın okuduğu duanın ardından tören son buldu. Protokol, tören sonrası şehit mezarlarına karanfil bıraktı.


İzmir Demokrasi Üniversitesi de, kanlı darbe girişiminin yıl dönümünde nedeniyle ’15 Temmuz şehitlerini anma ve demokrasi yürüyüşü’ gerçekleştirdi. Gündoğdu Meydanı’ndan başlanan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’na çelenk bırakılmasının ardından son buldu. Yürüyüşe İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ve akademisyenler katıldı. Tunçsiper, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtına çelenk bıraktıktan sonra yaptığı konuşmada, cumhuriyetin ve demokrasinin yılmaz bekçileri olacaklarını söyledi. Tunçsiper, “15 Temmuz’da yaşanan ilk değildir. Tarihin çeşitli dönemlerinde bu ihanetleri yaşadık. Topla, tüfekle yapamadıklarını da hainlerle yapmak istediler ancak başaramadılar. Millet olarak bir oldukça tüm çabaları boşa çıkmaya devam edecektir. Hain girişim sonrasında doğan demokrasiye olan inancımızın anıtı gibi yükselen İzmir Demokrasi Üniversitesi öneminin farkındadır. Milletimizin teröre karşı duruşunu destekleyen, demokrasinin bekçileri olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:50
  1. doğa

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