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İzmir’de “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliği

İZMİR (İHA) – İzmir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:24
İzmir’de “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliği

İZMİR (İHA) – İzmir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde tek yürek oldu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde binlerce vatandaş, Konak Meydanı’nda bir araya geldi.


Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde binlerce vatandaş, Konak Meydanı’nda ellerinde Türk bayrakları ile hem demokrasi için hem de 15 Temmuz şehitleri için bir araya geldi. İzmir’deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek. Saat 20.00’da başlayan anma, Konak Meydan’ında devam ediyor. Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk ve engellilerden oluşan binlerce vatandaş sloganlar atarak 15 Temmuz ruhunu bir kez daha dünyaya gösterdi. Programda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sahneye çıkarak vatandaşlara selam verdi. 15 Temmuz programına, Ege Ordusu Komutanı Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da katılım gösterdi.



"Uyku da haramdır, durup dinlenmek de"


Bakan Pakdemirli, yaptığı konuşmada, "15 Temmuz 2016, demokrasi tarihimizin kara bir lekesidir ve aynı zamanda 15 Temmuz 2016, milletimizin demokrasiye şanlı bir imzasıdır. İnşallah Rabbim, bir daha memleketimizi ve milletimizi, böyle bir illetle, zilletle karşı karşıya getirmesin. Biz, 15 Temmuz’da ihanetle imtihan edildik. Hamdolsun, bu zor imtihandan ilahi yardım ve ihsan ile çıktık. Bu büyük bir nimettir ve şükür ister. Şükredilen nimet de artar. Şehitlerimizle mahşerde karşılaşınca mahcup olmamak adına azami gayret göstermeliyiz. ‘Yâri güzel olanın gözünü uyku tutmaz’, derler. Bizim yârimiz de Türkiye olunca, bize uyku da haramdır, durup dinlenmek de" diye konuştu.



"Çok çalışacağız"


O gece yaşananların, milli bir destan hüviyetinde olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:


“Biz bu ruhu daima diri tutulacağız. Çünkü 15 Temmuz; 2023 vizyonu, 2053 hedefi, 2071 ideali için yeni bir işaret fişeğidir. Biz devlet ve millet olarak, daima demokrasiden yana saf tuttuk. Demokratik bütün hak ve talepler; bizim başımızın üstündedir. Ancak biz, milletin iradesinin üstünde bir iradeyi de asla tanımadık, tanımayacağız. Bizim, bu coğrafyada, bu topraklar üzerinde davamız da kavgamız da büyük. Bunun için çok çalışacağız."



"Kıymetini daha çok bileceğiz"


İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise sahneye eşi Dilek Didem Ayyıldız ile çıktı. Vali Ayyıldız, şunları söyledi:


“Türk halkı olarak demokrasi zaferini kutladığımız bugün, devletimize kastedenlere tarihten gelen inancımızı ve kararlılığımızı göstererek bu milletin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda neler yapacağımızı tüm hainlere gösterdiğimiz gündür bugün. Ecdadımızdan aldığımız mirasla özgürlüğün kıymetini daha çok bileceğiz. Ezanlarımızı susturmamak, bayrağımızı indirmemek, vatanımızı korumak, devletimize sahip çıkmak için daha kararlı hareket edeceğiz. Bu zorlu coğrafyada var olabilmenin, büyüyebilmenin, güçlü olabilmenin temel koşulunun mazimizi ve istikbalimizin doğru okunması gerektiği unutulmamalı.”

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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