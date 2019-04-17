İzmir'de 139 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme, Menderes ve Urla ilçeleri açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 139 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Çeşme ilçesi Uçburnu önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipleri görünce kaçmaya çalışan 34 göçmen, karaya çıktığı sırada yakalandı.

Ekiplerin Menderes ilçesi Özdere açıklarında tespit ettiği ve durdurduğu fiber tekne ile lastik bottaki 44 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik botuna alındı.

Urla ilçesi Tekne Burnu açıklarında durdurulan lastik bot içerisindeki 61 düzensiz göçmen de yakalandı.

Kıyıya çıkarılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 139 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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