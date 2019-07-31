İzmir'de 100 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde 100 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Temmuz'da Dikili ilçesi Bademli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştıkları belirlenen 45 yabancı uyruklu gözetim altına alındı. Geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Urla ilçesi Demircili Mahallesi açıklarında da lastik botla denize açıldıkları tespit edilen 55 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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