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İzmir’de 1 Mayıs’ın adresi Gündoğdu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün İzmir’deki kutlamalarının adresi her yıl olduğu gibi bu yıl da Gündoğdu Meydanı oldu.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:31
İzmir’de 1 Mayıs’ın adresi Gündoğdu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün İzmir’deki kutlamalarının adresi her yıl olduğu gibi bu yıl da Gündoğdu Meydanı oldu. DİSK, KESK, Türk-İş, TMMOB, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosunun yer aldığı 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından hazırlanan programa göre, belirli noktalarda toplanan sendikalar, meslek odaları, siyasi partiler ve bireysel katılımcılar alana giriş yapmaya başladı.


1 Mayıs kutlamaları kapsamında; DİSK ve KESK’e bağlı sendikalar İkinci Kordon’da, Türk-İş’e bağlı sendikalar Alsancak Limanı’nda, siyasi partiler ise Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak yürüyüşe geçti. İzmir Barosu ve bireysel katılımcılar da Gündoğdu Meydanı’ndan alana giriş yapıyor. Çok sayıda kişi, ellerinde flamalarla saat 14.00’da başlayacak programda kutlama yapacak, taleplerini iletecek.



İşçi korosu sahne alacak


İzmir’de bu yıl bir ilk de gerçekleştirilecek. İtfaiyeci, şoför, hemşire, büro elemanı ve otoparkçılardan oluşan işçi korosu, alanda kurulan platformda sahne alarak işçi marşlarını seslendirecek. Kutlamalarda Kardeş Türküler de sahne alarak parçalarını seslendirecek.



Geniş güvenlik önlemleri alındı


1 Mayıs kutlamalarında 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından hazırlanan bildiriyi, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okuyacak. Kutlamalara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak.


Öte yandan emniyet tarafından alanda ve yürüyüş güzergahında geniş güvenlik önlemleri alınıyor. 1 Mayıs nedeniyle alanda 5 bin polis görev yapacak. Bomba uzmanı polisler ve bomba eğitimi alan köpekler aramalar yapacak. Katılımcıların alana giriş yapacağı kapılarda da sıkı aramalar yapılıyor. Olası olaylara karşı müdahale etmek amacıyla çevik kuvvet ekipleri ve TOMA’lar da hazır bekletiliyor. Alanda güvenliği sağlamak için helikopter ve drone ile de denetimler yapılıyor. Yerden 4.5 G ile havadan da helikopterden alınan görüntüler, İzmir Valiliğinde oluşturulan kriz masasına anında iletilecek.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:31
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