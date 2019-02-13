İzmir yağmura teslim

Dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, İzmir’de etkili oldu. Şehrin bazı bölgelerinde su birikintileri oluşurken, bir ağaç da yola devrilerek üç arabayı hasara uğrattı. Ağacın devrildiği sokakta yaşayan vatandaşlar, ağacın risk tekil ettiğini daha önce belediye yetkililere bildirdiklerini belirtti.

İzmir, dün öğle saatlerinden itibaren yağmura teslim oldu. Aşırı yağış nedeniyle kentin bazı noktalarında su birikintileri oluştu. Karabağlar ilçesine bağlı Poligon semtinde ise bir çam ağacı yola devrilirken ağacın devrildiği 3 araçtan 2’si de ağır maddi hasar aldı. Vatandaşlar, kökü zayıf olduğu için ağacın risk teşkil ettiğini ve bunu da belediye yetkililerine daha önce bildirdiklerini ifade etti.

“Risk teşkil eden ağaçlar var”

Sokaklarında riskli ağaçlar olduğunu belirten Alper Albayrak isimli vatandaş, "Öğle saatinde sokağa girdiğimde ağacın üç arabanın üzerine devrildiğini gördüm. Ben bahçemde bulunan ve risk teşkil eden iki çam ağacını Orman Müdürlüğünden izin alarak kesilmesini talep etmiştim. Sokağımızda risk teşkil eden ağaçlar var. Bu sokakta bu ağaç için de talep de bulundum ama bazı belediye yetkilileri kesmedi. Ağacın kökü kalmamış. İnşaat çalışmaları sırasında ağacın kökü zayıflamış ve yağmurun da etkisiyle devrildi. O sırada yoldan birileri de geçebilirdi” dedi.

Arabası hasar gören Erkan Uzun isimli vatandaş da "Akşam arabayı park ettim, sonra ağacın tamamen arabanın üzerinde olduğunu gördüm. Ağaç, başka birinin arabasının kaputuna denk gelmiş. Olayla ilgili gerekli yasal yollara başvuracağız. Komşumuz daha önce bu ağacın budanmasını talep etmişti ama gerekli vazifeler yerine getirilmediği için böyle bir sonuç oldu. Ağacın kökü zayıf. Yağmur da yağınca böyle oldu” diye konuştu. Belediye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.